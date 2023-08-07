"التيار" وضع شروطه على الطاولة.. فهل يحقق النتائج المرجوة؟

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تحدثت مصادر سياسية متابعة عن تقدم في الحوار القائم بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" على اكثر من صعيد. وأشارت الى ان "العديد من النقاط الخلافية وضعت على طاولة البحث، ويتم البحث فيها بالعمق ما بين الطرفين"، مشددة على ان "رئيس التيار جبران باسيل كان واضحاً في موضوع رئاسة الجمهورية حول ما يريده من العهد المقبل، وهو وضع شروطه على الطاولة لناحية ضرورة تطبيق اللامركزية الادارية، والحصول على الصندوق السيادي".وأكدت المعلومات ان "هذه الشروط، قد تكون واحدة من النقاط التي ستدفع" التيار" الى انتخاب اي رئيس للجمهورية في المرحلة المقبلة، يكون قادراً على تنفيذها أولا، وبالشروط التي يضعها التيار. فهل سيكون ما يحصل تمهيدا لانتخاب سليمان فرنجية؟"