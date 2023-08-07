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لبنان

بـ"الدولار"... نائبٌ يقدّم اغراءات ماديّة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-08-2023 | 01:45
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عُلم احد النواب الذين شاركوا في الذكرى الثالثة لإنفجار مرفأ بيروت، أراد أن تكون مشاركته مترافقة مع حضور شعبيّ مؤيد له. ولهذه الغاية قدم لعدد من المناصرين تكلفة استئجار سيارة و"بونات" بنزين  بالاضافة الى مبلغ بسيط بالدولار الأميركي لزوم شراء بعض الاحتياجات خلال المشاركة في الذكرى الى جانب أهالي اهالي  ضحايا الانفجار.
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لبنان

خاص

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