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لبنان
الصرافون "يعدون" باستئناف المضاربات في ايلول واوساط معنية ترد
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-08-2023
|
03:15
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بدأ عدد من كبار الصرافين الإستعداد لما يسمونها "مرحلة المضاربات وعودة التفلت في سعر الدولار مطلع أيلول". وأشار أحدهم الى أن لا سبب يجعل الإستقرار ثابتا، لا في السياسية ولا في الإقتصاد ولا في النمو"، معتبرا" ان صعود الدولار سيكون محتما"، معددا جملة اسباب لذلك منها: توقف منصة صيرفة عن العمل، انتهاء شهر آب وهو الشهر الأخير لتدفق أموال المغتربين والسياح العرب والأجانب، ازدياد الطلب على الدولار من أجل الإستيراد، ودخول المدارس والحاجة الماسة للدولار من قبل الأهالي بعد دولرة الأقساط، تجديد عدد من الإستحقاقات لدى اللبنانيين بالدولار" .
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وختم متهكما بالقول "إن المضاربين على العملة والتجار غير الشرعيين لليرة اللبنانية في إجازة حالياً، مفسحين المجال ضمناً لنائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري لكي يتأقلم مع الأجواء قبل معاودة نشاطهم في أيلول".
في المقابل اكدت اوساط معنية "ان كل الاجراءات ستتخذ لوقف المضاربات غير المشروعة بالعملة، وان المضاربين معروفون بالاسم وستجري ملاحقتهم، لمنع اي تلاعب بالسوق النقدي وأي تعد على الامن الاجتماعي".
المصدر: لبنان 24
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