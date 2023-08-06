اطلاق نار في صور.. اليكم ما جرى

اطلق مجهولون النار باتجاه كل من احمد وحسين سلمان عند مفرق دردغيا قضاء صور ما ادى الى اصابتهما اصابات بالغة واستدعى نقلهما إلى مستشفى جبل عامل في صور.

وعملت القوى الامنية على ضرب طوق امني في المحلة.

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