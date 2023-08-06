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لبنان

اطلاق نار في صور.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
06-08-2023 | 15:30
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اطلق مجهولون النار باتجاه كل من احمد وحسين سلمان عند مفرق دردغيا قضاء صور ما ادى الى اصابتهما اصابات بالغة واستدعى نقلهما إلى مستشفى جبل عامل في صور.
وعملت القوى الامنية على ضرب طوق امني في المحلة.
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