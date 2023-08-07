ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 29000 ليرة لبنانية كما ارتفع سعر المازوت 40000 ليرة لبنانية بينما ارتفع سعر الغاز 1000 ليرة لبنانية.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:بنزين 95 أوكتان: 1741.000 ل.ل.بنزين 98 أوكتان: 1779.000 ل.ل.المازوت: 1537.000 ل.ل.الغاز: 843.000 ل.ل.