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لبنان

هل تضرب لبنان موجة حرّ جديدة؟... اليكم آخر توقعات الطقس

Lebanon 24
07-08-2023 | 02:41
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال، مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات في الفترة المسائية، ما يؤدي الى سوء في الرؤية و انعدامها أحيانًا.
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وجاء في النشرة الآتي :

-الحال العامة:  طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة فوق معدلاتها بشكل محدود في الداخل، وتبقى ضمن معدلاتها على الساحل ترافقها رياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية  . 

معدل شهر آب: معدل درجات الحرارة  في بيروت لشهر آب بين 25 و 33 درجة  وفي زحــلـة بين 18و 35 درجة مئوية.

ملاحظة: لاصحة للأنباء التي تروج على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض لبنان لموجة حر تتخطى فيها درجات الحرارة ال 40 درجة ، بل طقس صيفي معتاد مع رطوبة متوسطة .

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  قليل الغيوم يتحول بعد الظهرالى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل . تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد ، ويتكون الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

الثلاثاء:  غائم جزئيا يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات في الفترة المسائية مما يؤدي الى سوء الرؤية و انعدامها احيانا بشكل كلي .

الأربعاء:  غائم جزئيا الى غائم مع استقرار في درجات الحرارة و استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى سوء الرؤية .
الخميس:  غائم جزئيا بالاجمال مع استقرار في درجات الحرارة وبقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى سؤ في الرؤية.

-الحرارة على الساحل من 25 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 27 درجة، في الداخل من 18 إلى 35 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 25 و 45 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%.

-حال البحر: مائج اجمالا ، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,53
-ساعة غروب الشمس:  19,34
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