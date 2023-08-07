نحاس: لا خوف على الرواتب

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نبّه مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس الى أن عقبات مالية تعترض توفير الانفاق المطلوب لاستمرارية العمل في حده الأدنى مشددا على أن انتخاب رئيس للجمهورية أساسي لاستعادة القدرة على انتظام عمل المؤسسات ونص القوانين التي يمكنها تنظيم الامور.وقال نحاس: لا حل سحرياً ونتصرف بالممكن والدولة حسّنت مداخليها وباستطاعتها القيام بسد الكثير من المتوجبات وطمأن في حديث الى صوت كل لبنان الى ألا خوف على رواتب الموظفين في الاشهر المقبلة فهي مؤمنة والإشكالية في تمويل الدولة مرشحة للاستمرار الى حين انتظام الأمور مع قدرة محدودة في توفير التمويل الكامل لأدوية مرضى السرطان.نحاس تطرق في حديثه الى لقاء الديمان الوزاري التشاوري لافتا الى أن العناوين الاجتماعية أولوية ومنها إدراج المثلية الجنسية داخل المناهج التعليمية وانعكاساتها المجتمعية. وعن مشاركة وزراء قاطعوا سابقا الجلسات الحكومية في غياب رئيس الجمهورية أجاب: العقل يقول يجب لكن السياسة لا.