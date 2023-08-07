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لبنان

النيران تتجدد في بقاعصفرين.. ومناشدات من الأهالي

Lebanon 24
07-08-2023 | 03:06
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تجدد صباح اليوم اندلاع الحريق بأحد أحراج بلدة بقاعصفرين في الضنية.
 
وقد ناشد المواطنون الدفاع المدني بالتوجه قبل أن يمتد الى المنازل.
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