ميقاتي رأس اجتماعا لبحث الملفات الطبية وعرض مع بدران شؤون الجامعة اللبنانية ولقاءات اخرى

عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب شؤون الوزارة وذلك في اجتماع عقد في السرايا اليوم.

كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم وبحث معه في شؤون وزارته.

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اجتماع للقطاع الصحي

ورأس رئيس الحكومة اجتماعا للبحث في شؤون القطاع الصحي شارك فيه وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض ولجنة الصحة النيابية برئاسة النائب بلال عبدالله وعضوية النواب السادة: غسان حصباني، حيدر ناصر، قاسم هاشم، فادي علامة، أمين شري وعناية عز الدين.



وزير الصحة

واعلن الوزير الأبيض بعد اللقاء: كان لدينا اليوم لقاء مع لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب الدكتور بلال عبد الله والأعضاء مع الرئيس ميقاتي حيث كان الموضوع الأساسي الهم الصحي وخصوصا موضوعي الدواء والاستشفاء. وكان هناك في موضوع الدواء سؤال أساسي حول الآلية التي ستعتمدها الحكومة في موضوع تأمين الأموال لدعم شراء أدوية السرطان والأمراض المستعصية وكذلك مستلزمات غسيل الكلى وغيرها. وعرض دولة الرئيس أمامنا الحلول التي تعمل عليها الحكومة مع وزارة المالية ومصرف لبنان، وجرى التأكيد من دولة الرئيس على أن لهذا الموضوع الأهمية القصوى وان الحلول ستكون موجودة، أكان عبر الاستعانة بحقوق السحب الخاصة، أو بمداخيل أخرى بالدولار للحكومة. وأكد الرئيس ميقاتي بأن هذا الدعم سيستمر، وهو طمأن المواطنين ان لا تهاون في هذا الموضوع.



أما الموضوع الثاني، فكان موضوع الاستشفاء، والجميع يعرف ان موازنة وزارة الصحة وضعت السنة الماضية عندما كان الدولار يساوي 35 الف ليرة لبنانية وتضاءلت قيمتها الفعلية بعد التغيير الذي طرأ على سعر الصرف، وكان هناك تشديد من أعضاء المجلس النيابي ودعم لمطالبة وزارة الصحة بأن تكون موازنة الوزارة قادرة على ان تلبي هموم المواطنين الذين يتحملون الكثير من الاعباء على أبواب المستشفيات، ومن هنا أهمية دعم موازنتنا الاستشفائية وهذا الموضوع تتم مناقشته في جلسات الموازنة للحكومة، ووعدنا الرئيس ميقاتي بدعم وزارة الصحة وموازنتها، بشكل يساعد الوزارة على تأمين الأمور المطلوبة خصوصا في الحالات طارئة وغيرها.

وقال: الوزير الأبيض" أثمن جدا العلاقة الممتازة بين وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية برئاسة الدكتور عبدالله وهي خير مثال على التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة المواطن وخدمته .



النائب عبدالله

من ناحيته قال النائب عبد الله:" كل ما قمنا وسنقوم به لن يلبي الحاجات الصحية الكاملة للشعب اللبناني ولكن نحاول بقدر الامكانات المتاحة لدينا، تأمين الحد الادنى المطلوب من الرعاية والامن الصحي للمواطن اللبناني، ونتعاون مع وزير الصحة بكافة الملفات واليوم هناك تعاون مشترك مع اعضاء لجنة الصحة النيابية بالطلب من الرئيس ميقاتي وقد استجاب مشكورا، بمحاولة رفع موازنة وزارة الصحة من 4الاف مليار ليرة الى 10 الاف مليار ليرة، ونتمنى تجاوب الوزراء مع هذا الموضوع لكي يستطيع الوزير وفريق الوزارة بالحد الادنى تأمين بعض التغطية الاستشفائية خاصة في المراكز الحكومية، وتم التركيز على ذلك، وان وزير الصحة داعم للقطاع الاستشفاء الحكومي منذ توليه وزارة الصحة، كما تم التركيز ايضا على تأمين استمرارية حصول مرضى الامراض المستعصية والسرطانية على دوائهم، باي طريقة من الطرق من اموال السحب الخاص او غيرها.

اضاف:طلبنا كلجنة صحة نيابية من وزير الصحة والرئيس ميقاتي كان متفهما وداعما بعدم ترك المرضى الى مصيرهم، واعتقد ان الجهد الكبير الذي قامت به وزارة الصحة بخطة "التتبع" ووضع بروتوكولات جديدة وتقييد الانفلاش السابق الذي كان موجودا، استطاع بالحد الأدنى تقليص الحاجات بالعملات الصعبة لدعم هذا الدواء.



اضاف: سنتابع هذا الملف وسنعمل على تعزيز موارد وزارة الصحة كي تستطيع القيام بالمهام المطلوبة منها على الصعيد الوطني. كما تم التطرق الى موضوع الضمان الاجتماعي وما يشوبه من ثغرات في التعاطي الإداري والتي تنعكس سلبا على تقديماته الصحية والاستشفائية، وان زير الصحة يتابع هذا الملف، وسألتقي بوزير العمل في وقت قريب للبحث في هذا الموضوع كون الضمان الاجتماعي هو ركان اساسي من اركان الامن الصحي والاجتماعي. وطلبنا من الرئيس ميقاتي دعم موازنة تعاونية موظفي الدولة، وهذه التعاونية وادارتها استطاعت تأمين التغطية الصحية المقبولة رغم الظروف الصعبة لموظفي القطاع العام، نتمنى الاستمرار بدعمها لكي يستطيع هذا القطاع القيام بواجباته بالحد الأدنى، كما طالبنا من دولة الرئيس ان يكون هناك نوع من العدالة في القطاعات العسكرية، لان هناك تقصيرا في موازنات قوى الامن الداخلي، والجمارك وامن الدولة والامن العام، قياسا مع الهبات التي يتلقاها الجيش اللبناني وادارته الجيدة للملف الصحي، وطلبنا التفاتة من الرئيس ميقاتي ومجلس الوزراء للملف الصحي في القطاعات العسكرية لا سيما المتقاعدين، ونتمنى ان يتم مناقشة هذا الملف قريبا في الموازنة على امل ان يستجيب مجلس الوزراء لطلب وزير الصحة برفع هذه الموازنات. ورأس رئيس الحكومة اجتماعا للبحث في شؤون القطاع الصحي شارك فيه وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض ولجنة الصحة النيابية برئاسة النائب بلال عبدالله وعضوية النواب السادة: غسان حصباني، حيدر ناصر، قاسم هاشم، فادي علامة، أمين شري وعناية عز الدين.وزير الصحةواعلن الوزير الأبيض بعد اللقاء: كان لدينا اليوم لقاء مع لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب الدكتور بلال عبد الله والأعضاء مع الرئيس ميقاتي حيث كان الموضوع الأساسي الهم الصحي وخصوصا موضوعي الدواء والاستشفاء. وكان هناك في موضوع الدواء سؤال أساسي حول الآلية التي ستعتمدها الحكومة في موضوع تأمين الأموال لدعم شراء أدوية السرطان والأمراض المستعصية وكذلك مستلزمات غسيل الكلى وغيرها. وعرض دولة الرئيس أمامنا الحلول التي تعمل عليها الحكومة مع وزارة المالية ومصرف لبنان، وجرى التأكيد من دولة الرئيس على أن لهذا الموضوع الأهمية القصوى وان الحلول ستكون موجودة، أكان عبر الاستعانة بحقوق السحب الخاصة، أو بمداخيل أخرى بالدولار للحكومة. وأكد الرئيس ميقاتي بأن هذا الدعم سيستمر، وهو طمأن المواطنين ان لا تهاون في هذا الموضوع.أما الموضوع الثاني، فكان موضوع الاستشفاء، والجميع يعرف ان موازنة وزارة الصحة وضعت السنة الماضية عندما كان الدولار يساوي 35 الف ليرة لبنانية وتضاءلت قيمتها الفعلية بعد التغيير الذي طرأ على سعر الصرف، وكان هناك تشديد من أعضاء المجلس النيابي ودعم لمطالبة وزارة الصحة بأن تكون موازنة الوزارة قادرة على ان تلبي هموم المواطنين الذين يتحملون الكثير من الاعباء على أبواب المستشفيات، ومن هنا أهمية دعم موازنتنا الاستشفائية وهذا الموضوع تتم مناقشته في جلسات الموازنة للحكومة، ووعدنا الرئيس ميقاتي بدعم وزارة الصحة وموازنتها، بشكل يساعد الوزارة على تأمين الأمور المطلوبة خصوصا في الحالات طارئة وغيرها.وقال: الوزير الأبيض" أثمن جدا العلاقة الممتازة بين وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية برئاسة الدكتور عبدالله وهي خير مثال على التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة المواطن وخدمته .النائب عبداللهمن ناحيته قال النائب عبد الله:" كل ما قمنا وسنقوم به لن يلبي الحاجات الصحية الكاملة للشعب اللبناني ولكن نحاول بقدر الامكانات المتاحة لدينا، تأمين الحد الادنى المطلوب من الرعاية والامن الصحي للمواطن اللبناني، ونتعاون مع وزير الصحة بكافة الملفات واليوم هناك تعاون مشترك مع اعضاء لجنة الصحة النيابية بالطلب من الرئيس ميقاتي وقد استجاب مشكورا، بمحاولة رفع موازنة وزارة الصحة من 4الاف مليار ليرة الى 10 الاف مليار ليرة، ونتمنى تجاوب الوزراء مع هذا الموضوع لكي يستطيع الوزير وفريق الوزارة بالحد الادنى تأمين بعض التغطية الاستشفائية خاصة في المراكز الحكومية، وتم التركيز على ذلك، وان وزير الصحة داعم للقطاع الاستشفاء الحكومي منذ توليه وزارة الصحة، كما تم التركيز ايضا على تأمين استمرارية حصول مرضى الامراض المستعصية والسرطانية على دوائهم، باي طريقة من الطرق من اموال السحب الخاص او غيرها.اضاف:طلبنا كلجنة صحة نيابية من وزير الصحة والرئيس ميقاتي كان متفهما وداعما بعدم ترك المرضى الى مصيرهم، واعتقد ان الجهد الكبير الذي قامت به وزارة الصحة بخطة "التتبع" ووضع بروتوكولات جديدة وتقييد الانفلاش السابق الذي كان موجودا، استطاع بالحد الأدنى تقليص الحاجات بالعملات الصعبة لدعم هذا الدواء.اضاف: سنتابع هذا الملف وسنعمل على تعزيز موارد وزارة الصحة كي تستطيع القيام بالمهام المطلوبة منها على الصعيد الوطني. كما تم التطرق الى موضوع الضمان الاجتماعي وما يشوبه من ثغرات في التعاطي الإداري والتي تنعكس سلبا على تقديماته الصحية والاستشفائية، وان زير الصحة يتابع هذا الملف، وسألتقي بوزير العمل في وقت قريب للبحث في هذا الموضوع كون الضمان الاجتماعي هو ركان اساسي من اركان الامن الصحي والاجتماعي. وطلبنا من الرئيس ميقاتي دعم موازنة تعاونية موظفي الدولة، وهذه التعاونية وادارتها استطاعت تأمين التغطية الصحية المقبولة رغم الظروف الصعبة لموظفي القطاع العام، نتمنى الاستمرار بدعمها لكي يستطيع هذا القطاع القيام بواجباته بالحد الأدنى، كما طالبنا من دولة الرئيس ان يكون هناك نوع من العدالة في القطاعات العسكرية، لان هناك تقصيرا في موازنات قوى الامن الداخلي، والجمارك وامن الدولة والامن العام، قياسا مع الهبات التي يتلقاها الجيش اللبناني وادارته الجيدة للملف الصحي، وطلبنا التفاتة من الرئيس ميقاتي ومجلس الوزراء للملف الصحي في القطاعات العسكرية لا سيما المتقاعدين، ونتمنى ان يتم مناقشة هذا الملف قريبا في الموازنة على امل ان يستجيب مجلس الوزراء لطلب وزير الصحة برفع هذه الموازنات.





رئيس الجامعة اللبنانية



كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران الذي أعلن بعد اللقاء:" الزيارة اليوم لدولة الرئيس ميقاتي هي لشكره للسير بمرسوم الملاك للجامعة اللبنانية، التي لم تُضرب يوما واحدا خلال العام 2023، ونحن نتابع المطالبة بكل حقوق ومطالب الاساتذة. وأقر اليوم ملف الملاك فشكر كبير لدولة الرئيس ميقاتي، وللسادة الوزراء وللأمين العام لمجلس الوزراء على هذا الجهد، وهذا الملف ارسل عام 2021 وهناك بعض النقاط يجب تعديلها نتيجة مرور الوقت، وسيتم العمل على تجهيز كل الأمور المطلوبة في أسرع وقت.

وتم البحث أيضا بملف الترفيع وبملف الأساتذة المتعاقدين بالساعة للتفرغ، وان شاء الله نصل لخواتيم سعيدة لكل هذه الملفات لحماية الجامعة اللبنانية و70 الف طالب فيها وتأمين مستقبلهم، فالجامعة بمستواها لعلمي الأكاديمي والسمعة المهنية لخريجيها ثثبت يوما بعد يوم انها رقم صعب وتنافس على مستوى لبنان والبلدان العربية وعلى المستوى العالمي. كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران الذي أعلن بعد اللقاء:" الزيارة اليوم لدولة الرئيس ميقاتي هي لشكره للسير بمرسوم الملاك للجامعة اللبنانية، التي لم تُضرب يوما واحدا خلال العام 2023، ونحن نتابع المطالبة بكل حقوق ومطالب الاساتذة. وأقر اليوم ملف الملاك فشكر كبير لدولة الرئيس ميقاتي، وللسادة الوزراء وللأمين العام لمجلس الوزراء على هذا الجهد، وهذا الملف ارسل عام 2021 وهناك بعض النقاط يجب تعديلها نتيجة مرور الوقت، وسيتم العمل على تجهيز كل الأمور المطلوبة في أسرع وقت.وتم البحث أيضا بملف الترفيع وبملف الأساتذة المتعاقدين بالساعة للتفرغ، وان شاء الله نصل لخواتيم سعيدة لكل هذه الملفات لحماية الجامعة اللبنانية و70 الف طالب فيها وتأمين مستقبلهم، فالجامعة بمستواها لعلمي الأكاديمي والسمعة المهنية لخريجيها ثثبت يوما بعد يوم انها رقم صعب وتنافس على مستوى لبنان والبلدان العربية وعلى المستوى العالمي.

النائب الحشيمي

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب بلال الحشيمي الذي أعلن بعد اللقاء: "بحثنا شؤونا بقاعية، وعرضت خلال الاجتماع مواضيع عديدة ومنها شبكة الصرف الصحي في منطقة بر الباس حيث هناك نحو خمسة كيلومترات من دون شبكة، اضافة الى وضع شبكة المياه في تعلبايا المتوقفة عن العمل منذ سنوات، مع ان الشبكة موجودة وبحاجة الى وصلها مع بعضها البعض.

وشكرت اخيرا الرئيس ميقاتي على الجهد الذي بذله لاقرار ملف ادخال الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الى الملاك.

الاتحاد العمالي العام

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر يرافقه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد الكركي وتم البحث في أوضاع الضمان الإجتماعي.

بعد اللقاء اعلن الأسمر: اجتماعنا اليوم هو لمعالجة أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوجود المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة والاتحاد العمالي العام، والطلب الأساسي هو استمرار التقديمات في الصندوق التي أصبحت محدودة جدا. فعملية استفادة ثلث الشعب اللبناني من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجب أن تفعّل الى جانب حقوق الموظفين في أربعة رواتب بحسب المرسوم الذي صدر من مجلس الوزراء مؤخرا. طبعا شكرنا دولة الرئيس على قرارات اخر جلسة لمجلس الوزراء من حيث إلغاء المادة 80- 81 من قانون الموازنة التي تمس المصالح المستقلة وتلفزيون لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكل من يتبع قانون العمل في المؤسسات العامة. اخيرا كان يفترض أن نتحدث أيضا عن الكم الهائل من الرسوم والضرائب التي تحتويها الموازنة وغير المحمولة وضرورة إجراء حوار مع الاتحاد العمالي العام ووزارة المالية، واذا تعذرت الأمور أن يستمر هذا الحوار بمناقشة الموازنة في مجلس النواب.

ريزا

واستقبل الرئيس ميقاتي منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران ريزا في حضور مستشار الرئيس ميقاتي زياد ميقاتي.

وتطرق البحث الى"المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة" الذي سيعقد في نيويورك ، ومتابعة مشاركة لبنان فيه. كما تم البحث في كل المشاريع الانمائية في لبنان.

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