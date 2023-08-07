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لبنان

المكاري استقبل سفير المغرب في لبنان و وفدا من نقابة المعالجين الفيزيائيين

Lebanon 24
07-08-2023 | 04:21
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة،  سفير المغرب في لبنان محمد إكرين وبحث معه في  العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
 
وفي سياق متصل، استقبل  المكاري في مكتبه في الوزارة، وفدا من نقابة المعالجين الفيزيائيين برئاسة الدكتورة سيدة ساسين صهيون التي قالت بعد اللقاء: "اجتمعنا مع الوزير المكاري لوضعه في جو النشاطات التي ستقيمها النقابة في شهر أيلول المقبل، وطلبنا دعمه من اجل التغطية الاعلامية، وتمنينا حضوره في النشاط الذي سننظمه في 30 ايلول"، شاكرة لوزير الاعلام "تجاوبه وتعاونه مع كل ما طلبناه على امل التعاون الدائم والمستمر مع الوزارة".
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