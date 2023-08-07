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لبنان

قصة مؤثرة: "علي" توفي بحادث سير.. وعائلته تتبرع بأعضائه لـ 6 مرضى

Lebanon 24
07-08-2023 | 04:39
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تعرّض الشاب علي محمود شرف الدين الى حادث سير في بلدة الطيبة الجنوبية، ونُقل الى مستشفى الرسول لتلقي العلاج، لكنه ما لبث ان فارق الحياة.  

وقد قررت عائلة علي التبرع بعدد من أعضاء جسده الى 6 مرضى في إشارة إلى تنفيذ وصية الشاب الكشفي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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