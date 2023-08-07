ابراهيم الشريف رئيساً لمجلس حكماء نقابة مصممي الغرافيك

بعد التعديلات الاخيرة التي اقرت في الجمعية العمومية لنقابة مصممي الغرافيك في لبنان والتي جرى بنتيجتها استحداث مجلس الحكماء ويضم حكماً رؤساء النقابة السابقين ونوابهم، اجتمع المجلس المنشئ حديثأ بكامل اعضائه برئاسة النقيب الحالي للنقابة باتريك ناكوزي وجرى انتخاب ابراهيم الشريف رئيساً لمجلس الحكماء والياس نحاس نائباً له وجورج ابو زيد اميناً للسر.

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يذكر ان صلاحيات هذا المجلس هي استشارية توجيهية لمجلس النقابة، والرئيس الشريف هو من الاعضاء الاوائل المؤسسين للنقابة.