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لبنان

حالته حرجة.. مواطن يسقط من الطابق الثالث من منزله

Lebanon 24
07-08-2023 | 06:13
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تعرض المدعو "ج.ك.ن.ا" لحادثة سقوط من الطابق الثالث من منزله في منطقة شكا، حيث نقل الى مستشفى الكورة لتلقي العلاج ووصفت حالته بالحرجة.
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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