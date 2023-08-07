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لبنان

باسيل: التيار رح يستمرّ بنضال 7 آب

Lebanon 24
07-08-2023 | 06:13
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كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر منصة "اكس": "7 آب هو النهار يلّي توقّفنا فيه لأننا كنا عم نطالب بحرية وسيادة واستقلال لبنان، واتُّهمنا فيه اننا عملاء اسرائيل! 7 آب هو نهار منتطلّع فيه لورا بكلّ فخر واعتزاز، وهو نهار منتطلّع فيه لقدّام  بأمل ليتعلّموا شبابنا شو معناه".
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وأضاف: "ليتعلّموا انو ما في ظلم بيدوم، وما في حق الاّ ما بيرجع وبينتصر، وانّو الظلم والتنمّر يلّي تعرّض له تيارنا عم يزول (وخاصةً بموضوع الفساد)،  وانّو الايمان بالقضية والثبات بالتيار والوطن بيخلّونا ننتصر، ونفكّك منظومة الفساد تباعاً بعد سقوط ركنها المالي... شو كانت حلوة هيديك الايّام بنضالها ونقاوتها… كلّ عمري قول: القعدة على كرسي الحكم اصعب بكتير من القعدة بسجن الظلم! التيار وين ما قعد ووين ما كان، رح يستمرّ بنضال 7 آب هو العنوان، ليكون في دولة بلبنان".

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