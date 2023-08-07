5 اصابات من عائلة واحدة بحادث سير في هذه المنطقة

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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين سيارتين في محلة زيتون ابي سمراء - شارع جامعة الجنان في طرابلس. وقد نتج عن الحادث سقوط 5 جرحى من عائلة واحدة.وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان وعملت على اسعاف الجرحى ونقلهم الى مستشفى دار الشفاء للعلاج.ووصفت حالة جميع الجرحى بالمستقرة حيث ترواحت الاصابة بجروح ورضوض طفيفة.