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لبنان

5 اصابات من عائلة واحدة بحادث سير في هذه المنطقة

Lebanon 24
07-08-2023 | 06:35
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين سيارتين في محلة زيتون ابي سمراء - شارع جامعة الجنان في طرابلس. وقد نتج عن الحادث سقوط 5 جرحى من عائلة واحدة. 

وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان وعملت على اسعاف الجرحى ونقلهم الى مستشفى دار الشفاء للعلاج. 
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ووصفت حالة جميع الجرحى بالمستقرة حيث ترواحت الاصابة بجروح ورضوض طفيفة.
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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