المفتي دريان بحث مع سفير بولندا في سبل توطيد العلاقات بين البلدين

Advertisement

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير بولندا في لبنان Przemek Pshemek Niesiolowski، وجرى البحث في الأوضاع العامة وفي سبل توطيد العلاقات بين البلدين.كما استقبل وفدا من "مجلس بيروت الوطني" ضم : يسرا التنير مومنة، وليد نصولي، واياد مرعي، وحسان قطب، والدكتور عُدي ضاهر وجرى تداول آخر التطورات على الساحة اللبنانية بشكل عام.وبحسب بيان للوفد، تم التوافق مع المفتي دريان على "ضرورة توحيد الجهود بين جميع الجمعيات والفاعليات البيروتية لما فيه مصلحة بيروت وأهلها الصامدين الصابرين ومع جميع اللبنانيين بطبيعة الحال في ما نمر فيه من أيام صعبة وثقيلة على مختلف المستويات المالية والصحية والاجتماعية والخدماتية".واكد المفتي دريان للوفد انه "لن يألو جهدا داخل لبنان وخارجه لاعلاء الصوت لمزيد من الدعم، كي يتمكن أهلنا في بيروت وسائر المناطق اللبنانية من الاستمرار والصمود"، مشددا ايضا على "ضرورة تكاتف الجمعيات والفاعليات البيروتية مع بعضها البعض لمساعدة أكبر قدر ممكن من المحتاجين والمعوزين من أهلنا في بيروت وبقية المحافظات".