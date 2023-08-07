عقد لقاء عمل في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان ضم رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانيثة رفلة دبانة ورئيسة برنامج تطوير الأعمال والتجارة الممًول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID ندين طوق، ورئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، ومنسق لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية ايلي مسعود، ومستشار البرنامج أحمد حيدر.

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وتم خلال اللقاء، البحث في سبل التعاون بين لجنة الزراعة في أتحاد الغرف اللبنانية وUSAID لانجاز الملفات والفحوصات المخبرية التي تفرضها بعض الدول للسماح للمنتجات اللبنانية لا سيما من منشأ حيواني، للولوج الى أسواقها مما قد يفتح الفرص امام المنتجين اللبنانيين من تصدير منتجاتهم لتلك الدول.



وبعد مناقشة مستفيضة ومثمرة، تم الاتفاق على مراجعة الشروط والميزانية المتوفرة في البرنامج الذي تمًوله USAID على أن يعقد اجتماع أو أكثر لاحقاً لمتابعة هذا الموضوع.