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لبنان

هل طلبت السفارة الألمانية هذا الأمر من رعاياها؟ وزير العدل يوضح!

Lebanon 24
07-08-2023 | 06:55
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أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري خلال استقباله سفير المانيا في لبنان، إلى أن ما تم تداوله حول طلب السفارة الألمانية من رعاياها في لبنان تحديث أماكن وجودهم والابتعاد عن أي منطقة إشتباكات غير صحيح ويفتقد الى الدقة.
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