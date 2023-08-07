هل طلبت السفارة الألمانية هذا الأمر من رعاياها؟ وزير العدل يوضح!

أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري خلال استقباله سفير المانيا في لبنان، إلى أن ما تم تداوله حول طلب السفارة الألمانية من رعاياها في لبنان تحديث أماكن وجودهم والابتعاد عن أي منطقة إشتباكات غير صحيح ويفتقد الى الدقة.

Advertisement