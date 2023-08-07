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لبنان

بيانٌ من "قوى الأمن" بشأن غرق إحدى السّفن قُبالة ‎السّواحل اليونانية

Lebanon 24
07-08-2023 | 07:13
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "في إطار متابعة قضية غرق إحدى السّفن قُبالة السّواحل اليونانية بتاريخ 14-6-2023 وذلك على بعد 47 ميلاً بحريّاً من مدينة "pylos"، وقد تمّ انتشال /82/ جثة من قِبل السّلطات اليونانيّة.
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 وفي هذا السياق، تقدّم "مكتب إنتربول اليونان" من "مكتب إنتربول بيروت" بطلب المساهمة في تحديد هويّات ضحايا حادثة الغرق، كونه من خلال التحقيق المجرى من قبلهم لم تزل بعض هويات الضحايا مجهولة.
لذلك، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من الذين فقدوا أشخاصاً منذ التاريخ المذكور أعلاه، ومن المحتمل أن يكونوا من عداد الضحايا، التّواصل مع "مكتب إنتربول بيروت" عبر البريد الإلكتروني التالي: Victims@isf.gov.lb 
أو من خلال الاتّصال على الرقم: 425800-01، ليتم اتّخاذ الإجراءات اللّازمة".

 
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