Advertisement

لبنان

الصحافي أنيس غانم في ذمة الله بعد صراع طويل وعنيف مع المرض

Lebanon 24
07-08-2023 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1095257-638270145377181716.png
Doc-P-1095257-638270145377181716.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 نعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، الصحافي أنيس غانم الذي توفّاه الله في أوستراليا بعد صراع طويل وعنيف مع المرض".
 
 
وقال القصيفي في نعي غانم: "هو الذي أمضى ما يزيد على النصف قرن في المهنة محرّراً، مندوباً سياسيّاً وبرلمانيّاً في كبريات وكالات الانباء المحلية والصحف والمجلاّت مثل وكالات: الانباء المصورّة، اخبار لبنان، الانباء الصحافية، والصحف الآتية: المحرّر، العمل، الانوار، السفير. وانتقل من ثمّ الى اوستراليا في أواخر ثمانينيات القرن المنصرم فعمل في صحيفتي "التلغراف" و"النهار"، ومعلقاً في عدد من الاذاعات المحليّة الناطقة بالعربية من سيدني. وقد كرمته نقابة المحررين بمنحه درع النقابة خلال الزيارة التي قام بها النقيب الى أوستراليا في ايلول 2019 حيث التقى الصحافيين والاعلاميين اللبنانيين العاملين في  تلك البلاد".
Advertisement
وتابع: "كان طيب القلب بقدر ما كان حادّاً في مواقفه، والتعبير عن قناعاته. رحمك الله يا صديقي قدر ما تستحق وأنك لمستحق ومستأهل. والعزاء لذويك ولكل قادريك وعارفيك".
 
أسرة موقع "لبنان24" تتقدّم بالتعازي من ذوي الراحل، سائلة الله أن يُسكنه فسيح جناته.

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:57 | 2023-08-07
12:36 | 2023-08-07
12:25 | 2023-08-07
12:09 | 2023-08-07
11:12 | 2023-08-07
10:54 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24