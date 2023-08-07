الصحافي أنيس غانم في ذمة الله بعد صراع طويل وعنيف مع المرض

نعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، الصحافي أنيس غانم الذي توفّاه الله في أوستراليا بعد صراع طويل وعنيف مع المرض".

وقال القصيفي في نعي غانم: "هو الذي أمضى ما يزيد على النصف قرن في المهنة محرّراً، مندوباً سياسيّاً وبرلمانيّاً في كبريات وكالات الانباء المحلية والصحف والمجلاّت مثل وكالات: الانباء المصورّة، اخبار لبنان، الانباء الصحافية، والصحف الآتية: المحرّر، العمل، الانوار، السفير. وانتقل من ثمّ الى اوستراليا في أواخر ثمانينيات القرن المنصرم فعمل في صحيفتي "التلغراف" و"النهار"، ومعلقاً في عدد من الاذاعات المحليّة الناطقة بالعربية من سيدني. وقد كرمته نقابة المحررين بمنحه درع النقابة خلال الزيارة التي قام بها النقيب الى أوستراليا في ايلول 2019 حيث التقى الصحافيين والاعلاميين اللبنانيين العاملين في تلك البلاد".

Advertisement

وتابع: "كان طيب القلب بقدر ما كان حادّاً في مواقفه، والتعبير عن قناعاته. رحمك الله يا صديقي قدر ما تستحق وأنك لمستحق ومستأهل. والعزاء لذويك ولكل قادريك وعارفيك".

أسرة موقع "لبنان24" تتقدّم بالتعازي من ذوي الراحل، سائلة الله أن يُسكنه فسيح جناته.