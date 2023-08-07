محاضر ضبط في مناطق جنوبية

جالت فرق من مراقبي مكتب مصلحة الاقتصاد الاقليمي في محافظة الجنوب على مولدات في بلدتي برج الشمالي قضاء صور وعبرا قضاء صيدا، اثر تلقيها العديد من شكاوى المواطنين على أصحاب المولدات في البلدتين المذكورتين.

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وتم بنتيجتها تسطي خمسة محاضر ضبط بحق المخالفين اثنين منهما بحق اصحاب مولدات في بلدة البرج الشمالي، واثنين آخرين في بلدة عبرا الضيعة، بسبب مخالفتهم التسعيرة الرسمية للكيلواط ورسم الاشتراك الثابت الصادرين عن وزارة الطاقة.



كما نظم محضر ضبط بحق سوبرماركت في عبرا بسبب العثور على كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية. تم حجزها ليصار الى اخذ موافقة من النيابة العامة في الجنوب بتلفها.