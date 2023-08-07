Advertisement

لبنان

مستخدمو "أوجيرو" نحو التصعيد!

Lebanon 24
07-08-2023 | 07:17
A-
A+
Doc-P-1095260-638270150113617434.jpg
Doc-P-1095260-638270150113617434.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يسود حال من الغضب أجواء المستخدمين في هيئة "أوجيرو" لعدم قبض مستحقاتهم حتى الساعة، والسبب يعود الى تمنع وزارة المال عن تحويل الرواتب الى حساب الهيئة في مصرف لبنان، وهناك توجه إلى القيام بخطوات تصعيدية.
Advertisement

إشارة إلى أن المستخدمين تقاضوا رواتبهم الأخيرة قبل عيد الأضحى. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:57 | 2023-08-07
12:36 | 2023-08-07
12:25 | 2023-08-07
12:09 | 2023-08-07
11:12 | 2023-08-07
10:54 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24