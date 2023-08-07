مستخدمو "أوجيرو" نحو التصعيد!

Advertisement

يسود حال من الغضب أجواء المستخدمين في هيئة "أوجيرو" لعدم قبض مستحقاتهم حتى الساعة، والسبب يعود الى تمنع وزارة المال عن تحويل الرواتب الى حساب الهيئة في مصرف لبنان، وهناك توجه إلى القيام بخطوات تصعيدية.إشارة إلى أن المستخدمين تقاضوا رواتبهم الأخيرة قبل عيد الأضحى. (الوكالة الوطنية)