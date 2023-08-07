لنجاة عون صليبا.. اقتضى التوضيح

إن تقديم مشروع قانون من قبل #المجلس_النيابي لتمويل الدولة عبر استدانة من مصرف لبنان هو إستيلاء على #اموال_المودعين
وتمنع المادة ٩٠ هذه التسليفات وفقًا لأحكام قانون النقد والتسليف اللبناني
حان الوقت للحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقدم حلولًا إصلاحية مالية بدل تحميل المواطن فشلها pic.twitter.com/j4rJlMIHPG
— Najat Aoun Saliba (@najat_saliba) August 7, 2023
إن تقديم مشروع قانون من قبل #المجلس_النيابي لتمويل الدولة عبر استدانة من مصرف لبنان هو إستيلاء على #اموال_المودعين
وتمنع المادة ٩٠ هذه التسليفات وفقًا لأحكام قانون النقد والتسليف اللبناني
حان الوقت للحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقدم حلولًا إصلاحية مالية بدل تحميل المواطن فشلها pic.twitter.com/j4rJlMIHPG