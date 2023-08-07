لنجاة عون صليبا.. اقتضى التوضيح

غفلت النائب نجاة عون صليبا وهي تتحدث عن "الدولة المتعثرة" في اطار تعليقها على ملف تمويل الدولة عبر الاستدانة من مصرف لبنان، عن التفرقة بين مشروع القانون واقتراح القانون، وهو من البديهيات في العمل البرلماني، فتعثرت هي ايضا وتحدثت عن مشروع قانون يُقدم من قبل المجلس. وخلافا نقول لصليبا انّ المجلس يقدم اقتراح قانون وليس مشروع قانون.. فاقتضى التوضيح.

إن تقديم مشروع قانون من قبل #المجلس_النيابي لتمويل الدولة عبر استدانة من مصرف لبنان هو إستيلاء على #اموال_المودعين

وتمنع المادة ٩٠ هذه التسليفات وفقًا لأحكام قانون النقد والتسليف اللبناني

حان الوقت للحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقدم حلولًا إصلاحية مالية بدل تحميل المواطن فشلها pic.twitter.com/j4rJlMIHPG — Najat Aoun Saliba (@najat_saliba) August 7, 2023 Advertisement