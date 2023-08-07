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لبنان

لنجاة عون صليبا.. اقتضى التوضيح

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-08-2023 | 07:30
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غفلت النائب نجاة عون صليبا وهي تتحدث عن "الدولة المتعثرة" في اطار تعليقها على ملف تمويل الدولة عبر الاستدانة من مصرف لبنان، عن التفرقة بين مشروع القانون واقتراح القانون، وهو من البديهيات في العمل البرلماني، فتعثرت هي ايضا وتحدثت عن مشروع قانون يُقدم من قبل المجلس. وخلافا نقول لصليبا انّ المجلس يقدم اقتراح قانون وليس مشروع قانون.. فاقتضى التوضيح.
 
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