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لبنان

بوحبيب بحث ووزيرة خارجية جمهورية غانا في تطوير العلاقات وتعزيز التعاون

Lebanon 24
07-08-2023 | 07:26
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 استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، وزيرة خارجية جمهورية غانا شيرلي ايوركور بوتشواي.
 
 
وتم البحث خلال اللقاء، في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون والتنسيق في المحافل الدولية.
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كما تم البحث في اعفاء حاملي الجوازات الديبلوماسية من التأشيرات، وإطلاق مشاورات سياسية بين الوزارتين.

من ناحية أخرى، تسلم الوزير  بوحبيب رسالة من نظيره الروماني نقلها اليه سفير رومانيا لدى لبنان رادو كاتالين مارداري، يطلب فيها دعم المرشح الروماني بوكدان  اوريسكو لانتخابات محكمة العدل الدولية التي ستحصل في شهر تشرين المقبل .
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