"استفزازات" تؤدي الى اشكال واطلاق نار في هذه المنطقة

اقدم المدعو "ز.ج" على اطلاق النار بإتجاه "ب.ر" الملقب "ابو السمك" دون اصابته، وذلك في محلة سوق عبد الحميد في منطقة التبانة وفر مطلق النار الى جهة مجهولة.



وعرف ان اطلاق النار أتى على خلفية "استفزازات" بين الطرفين.

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