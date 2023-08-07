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لبنان

مستحقات تلفزيون لبنان.. جاهزة للصرف؟

Lebanon 24
07-08-2023 | 08:00
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 استقبل وزير الاعلام الاعمال المهندس زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، وفدا من "الاتحاد العمالي العام" برئاسة بشارة الاسمر.
 
 
وبعد اللقاء، قال الأسمر: "زيارتنا لشكر وزير الاعلام على مساعيه المستمرة والدائمة لاعطاء موظفي تلفزيون لبنان حقوقهم وهذه الحقوق هي حقوق بالرواتب والمستحقات منذ تشرين الثاني 2021".
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وأضاف: "أبلغنا المكاري أن تلك المستحقات اصبحت جاهزة في مصلحة الصرفيات في وزارة المالية، وهي بطريقها الى التنفيذ  بعد تحويلها لتصبح قابلة للصرف"، داعيا الى "تعاط ايجابي بين نقابة موظفي تلفزيون لبنان ووزارة الاعلام، لان الوزير بصدد معالجة جذرية لهذا الواقع المزري في التلفزيون من حيث تأمين المداخيل اللازمة لتأمين نوع من التوازن واستقلالية مالية لتلفزيون لبنان".

ورأى الاسمر ان "المعالجة الايجابية تبدأ بالحوار مع الوزير باتجاه انهاء الاضراب المضر بالجميع، خصوصا ان تلفزيون لبنان هو التلفزيون الوطني الذي يوصل صوت الشعب اللبناني الصارخ بعيدا من الفئوية والمذهبية".
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