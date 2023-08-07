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لبنان

لقاء الديمان قائم غداً... هؤلاء هم الوزراء المشاركون

Lebanon 24
07-08-2023 | 08:18
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يعقد لقاء تشاوري في الصرح البطريركي في الديمان غداً الثلاثاء بدعوة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وفي حين أن اللقاء قائم، أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار قبيل الجلسة الحكومية اليوم عدم مشاركته في لقاء الديمان يوم غداً، إلا إذا وجه البطريرك الراعي دعوة مباشرة للوزراء، مشدداً على أن "أبواب بكركي مفتوحة أمام الجميع".
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من جهتهم، أكد كل من وزراء "الداخلية" بسام مولوي، "الاشغال" علي حمية، "الإعلام" زياد مكاري، "المالية" يوسف الخليل، "العمل" مصطفى بيرم، "الإتصالات" جوني القرم، "المهجرين" عصام شرف الدين، مشاركتهم في لقاء الديمان

وقال شرف الدين: "سنشارك في لقاء الديمان للمطالبة بدعم البطريرك في ملف النازحين وبأن تكون هناك جدية في تعيين رئيس الوفد الوزاري الذي من المفترض أن يزور سوريا".

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