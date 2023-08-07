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لبنان

وهاب عن الحملة على لقاء "الديمان": أنا متضامن مع حكومتي

Lebanon 24
07-08-2023 | 08:28
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كتب رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على منصة "اكس": "لا نعرف سبب الحملة على اللقاء التشاوري في الديمان. البلد يتعرض لضغط خارجي فبدل أن نتفرج على الأقل فلنتضامن. أي بلد يتعرض لضغط خارجي يتضامن مع حكومته إلا بعض التافهين. شيء من الكرامة الوطنية يفيد كثيراً. أنا متضامن مع حكومتي رغم ملاحظاتي".
 
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