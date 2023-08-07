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لبنان

دورة استثنائية للراسبين في الامتحانات الرسمية في هذا الموعد

Lebanon 24
07-08-2023 | 08:36
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تقام دورة استثنائية للراسبين في الامتحانات الرسمية في 23 اب الجاري.
 
 
وابلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الوزراء في مستهل الجلسة الوزارية ان وزير التربية عباس الحلبي طلب اصدار مرسوم بدورة استثنائية للامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الاربعة سيتم اصداره نظرا لضيق الوقت وسيتم اجراؤها في 23 الجاري. 
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