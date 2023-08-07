دورة استثنائية للراسبين في الامتحانات الرسمية في هذا الموعد

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وابلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الوزراء في مستهل الجلسة الوزارية ان وزير التربية عباس الحلبي طلب اصدار مرسوم بدورة استثنائية للامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الاربعة سيتم اصداره نظرا لضيق الوقت وسيتم اجراؤها في 23 الجاري.