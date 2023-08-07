حازم بديع رئيساً لبلدية صيدا بالتزكية وعبدالله كنعان نائباً له

عقدت في بلدية صيدا جلسة تشاورية بدعوة من رئيسها بالتكليف إبراهيم البساط حول انتخاب رئيس ونائب رئيس للبلدية.



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ومن المقرر أن يوجه محافظ الجنوب منصور ضو دعوة لعقد جلسة رسمية للانتخاب الساعة العاشرة بعد 3 أيام عمل، حيث يرجح أن تكون صباح الإثنين المقبل في 14 آب 2023.



وللمناسبة، شكر الدكتور بديع الرئيس، جميع الزملاء لثقتهم الكبيرة، وقال: "إن شاء الله سأعمل على أن تظل البلدية ومجلسها عائلة واحدة". وبموجب الجلسة التي حضرها 15 عضوا بمن فيهم الرئيس المستقيل المهندس محمد السعودي فاز بنتيجتها الدكتور حازم بديع رئيسا للبلدية بالتزكية، والدكتور عبدالله كنعان نائباً له.ومن المقرر أن يوجه محافظ الجنوب منصور ضو دعوة لعقد جلسة رسمية للانتخاب الساعة العاشرة بعد 3 أيام عمل، حيث يرجح أن تكون صباح الإثنين المقبل في 14 آب 2023.وللمناسبة، شكر الدكتور بديع الرئيس، جميع الزملاء لثقتهم الكبيرة، وقال: "إن شاء الله سأعمل على أن تظل البلدية ومجلسها عائلة واحدة".

وأضاف: "الظرف صعب لكننا سنحاول كل جهدنا لخدمة أهلنا في مدينة صيدا رغم كل هذه الظروف والانهيار، ونسأل الله أن يعيننا على تحمل المسؤولية".



بدوره، أشار الدكتور كنعان إلى أن "الزمن صعب والقضايا كبيرة والدولة في تحلل . والله يكون في عوننا كي نخدم شعبنا كما خدمناه سابقا في أحلك الظروف وبأقل الماديات. نحن نتكل على محبة الناس وتكافلهم حتى نخدم المدينة التي خلقنا فيها مع أجدادنا ونحبها ونرعاها قدر الإمكان". (الوكالة الوطنية)