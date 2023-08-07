شيخ العقل استقبل المطران العمّار ووفداً كنسيّاً

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وتناول اللقاء قضايا متّصلة بمنطقة الجبل على مختلف الصعد الروحية والاجتماعية، وسبل تثبيت أبناء المنطقة وتعزيز مقوّمات صمودهم الحياتية والمعيشية، والتمسّك مجدّداً بمصالحة الجبل التاريخية والوطنية في الذكرى 22 سنة عليها. استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دارته في شانيه، راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمّار يرافقه النائب الأسقفي العام الخوراسقف مارون كيوان، والنائب الأسقفي الخاص لشؤون الإعلام والعلاقات العامة مدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبدو أبو كسم.وتناول اللقاء قضايا متّصلة بمنطقة الجبل على مختلف الصعد الروحية والاجتماعية، وسبل تثبيت أبناء المنطقة وتعزيز مقوّمات صمودهم الحياتية والمعيشية، والتمسّك مجدّداً بمصالحة الجبل التاريخية والوطنية في الذكرى 22 سنة عليها.

كما استقبل الشيخ كمال جنود والشيخ عماد حاطوم من قبل شيخ العقل في السويداء الشيخ يوسف جربوع، وتلقى اتصالاً هاتفياً منه. وكذلك الشيخ سليمان الفقيه على رأس وفد كبير من مشايخ مجلس آل الفقيه في عاليه.



واستقبل الشيخ أبي المنى الشيخ وجدي أبو حمزة. كذلك وفداً ضمّ: رئيسة اتحاد حماية الأحداث أميرة سكر، المحامية ألفت أبي فراج والدكتور رمزي هلال. أيضا العميد المتقاعد رياض شيّا والعميد المتقاعد البروفسور محمد شيّا، لتقديم كتابهما "لبنان الهوية القلقة". والمغترب في مونتريال أيمن السوقي.