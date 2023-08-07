عبدالله زار وزير المالية.. ماذا تناول اللقاء؟

زار رئيس لجنة الصحة النيابية عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، وعقدا لقاء في حضور المدير العام للوزارة جورج معراوي.

Advertisement

وتم البحث خلال اللقاء، في مستحقات المستشفيات والاطباء وفواتير غسيل الكلى، وموازنة وزارة الصحة العامة والصناديق الضامنة المدنية والعسكرية كافة، وأهمية تأمين الاعتمادات اللازمة لتعويض المواطنين انكشاف امنهم الصحي، حيث إقترح النائب عبدالله "إقرار صيغة السلف الشهرية للمستشفيات، من ضمن السقف المالي المقرر في المراسيم المرعية الاجراء والذي وافق عليه وزير الصحة الدكتور فراس ابيض وشجعه، واتفق على بذل كل الجهود للمضي في هذه الخطوة.



وأبلغ الوزير خليل النائب عبدالله، انه "وقع اعتمادات وحوالات البلديات واتحاداتها على امل أن يتم البدء بالتوزيع خلال ايام".



كما تم تداول الاوضاع المالية بشكل عام، ومدى انعكاس الازمة على الامن الصحي والاجتماعي للمواطنين.