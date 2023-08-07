انتهاك للقرار 1701... هذا ما طلبه أهالي كفرشوبا من اليونيفيل

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن أهالي كفرشوبا طالبوا القوات الدولية بإجبار الجيش الاسرئيلي على ازالة الجدار الذي بناه بطول11 مترا وعمق 3 امتار داخل الاراضي اللبنانية في ليلة واحدة.واعتبر الأهالي أن هذا الأمر هو انتهاك للسيادة اللبنانية وللقرار 1701.ومن المقرر ان تقوم قوات اليونيفل بأخذ المقاسات للجدار.