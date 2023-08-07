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لبنان
حادث سير مروع يودي بحياة معاون في الجيش.. اصطدمت سيارته بباص مدرسة
Lebanon 24
07-08-2023
|
09:16
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وفاة المعاون في الجيش الشاب راشد اليوسف اثر حادث سير مروع وقع على طريق عام منجز - العبودية في عكار بين سيارة وباص مدرسة.
وبحسب المعلومات فقد أدى الحادث الى وقوع اصابات وصفت احداها بالحرجة.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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