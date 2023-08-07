حادث سير مروع يودي بحياة معاون في الجيش.. اصطدمت سيارته بباص مدرسة

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وفاة المعاون في الجيش الشاب راشد اليوسف اثر حادث سير مروع وقع على طريق عام منجز - العبودية في عكار بين سيارة وباص مدرسة.



وبحسب المعلومات فقد أدى الحادث الى وقوع اصابات وصفت احداها بالحرجة.

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