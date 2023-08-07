بعد التوضيح... سلام: الأمور بردت مع دولة الكويت

أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن "الأمور بردت مع دولة الكويت بعد المؤتمر الصحافي الذي عقدته".



وأضاف سلام من السراي الحكومي أن استغلالاً لتعبير لبناني حصل، مؤكداً، قائلاً: "أعمل على زيارة قريبة لدولة الكويت وسوء الفهم تبدّد بعد التوضيح من قبلنا".

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