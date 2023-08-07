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لبنان

الجميل استقبل مخزومي: أزعور هو السبيل الوحيد لاستعادة سيادة البلد

Lebanon 24
07-08-2023 | 09:09
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استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، النائب فؤاد مخزومي في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، في حضور النائب الياس حنكش.
 
وأكد الجميل بعد اللقاء، "أهمية التضامن بين الكتل والأفرقاء الذين التزموا التصويت لجهاد ازعور وهو السبيل الوحيد لاستعادة سيادة البلد ومنع سقوطه مجدداً في دوامة سيطرة حزب الله وفرض رأيه ووضع اليد على المؤسسات "، معتبراً ان "الانتخابات الرئاسية مفصلية وبالتالي لا يمكن مقاربة هذا الملف سوى باللحمة وتشكيل جبهة متماسكة للدفاع عن حقوق اللبنانيين من دون الذهاب الى البحث عن مصالح خاصة او تسويات جانبية او اتفاقات ثنائية"، مشيراً الى "استمرار الاجتماعات بين افرقاء المعارضة للخروج بمشهدية مشتركة واعلان موقف موحد من المرحلة المقبلة".
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كما أكد "متانة العلاقة بين الطرفين ومشاطرة المبادئ والثوابت للدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله واستعادة عافيته بعدما وصل الى نقطة يستحيل معها ان ينهض من دون إصلاحات جريئة وإعادة بناء المؤسسات التي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما يجري العمل عليه في اللقاءات التي تعقدها المعارضة".

من جهته قال مخزومي: ان "اللقاء شمل جولة افق حول التطورات في المنطقة مع ما يحصل في مخيم عين الحلوة، ويبقى الموضوع الأساس هو انتخاب رئيس للجمهورية ومراجعة ما طرح في المبادرة الفرنسية وضرورة ان يكون للمعارضة موقف موحد".
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