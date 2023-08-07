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لبنان

اشكال كبير في البترون يؤدي الى سقوط قتيل.. هذا ما حصل بين العمال "الهنود"

Lebanon 24
07-08-2023 | 09:50
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال كبير ليل امس في محلة البترون، بين مجموعة عمال من التبعية الهندية، حيث تطور الاشكال الى عراك وتضارب وسقوط قتيل بعد تعرضه لطعنة سكين. 

نقلت الجثة الى مستشفى البترون وعملت الاجهزة الامنية لاحقاً على توقيف عدد من الاشخاص واقتيادهم الى التحقيق.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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