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لبنان

اصابة سائق دراجة نارية اثر حادث صدم.. حالته حرجة والصادم يفر الى جهة مجهولة

Lebanon 24
07-08-2023 | 10:15
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اُصيب سائق دراجة نارية يدعى أحمد ع. (من مواليد 2009، سوري الجنسية) اصابة خطرة، جراء تعرضه لحادث سير في منطقة الرميلة، بعدما صدمته سيارة وفر سائقها الى جهة مجهولة.
 
نقل المصاب الى مستشفى الراعي لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالحرجة. 
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