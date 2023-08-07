28
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
29
o
بعلبك
32
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تذرعا بشراء السيارة وخلال الفحص قاما بسرقتها.. هذا ما حصل في جب جنين
Lebanon 24
07-08-2023
|
10:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن عدد من الاهالي في بلدة جب جنين العكارية من إلقاء القبض على شخصين اثناء محاولتهما الفرار بسيارة من نوع "رابيد" والاعتداء على صاحيها خلال فحصها بحجة شرائها. حيث تم تعقبهما وتوقيفهما في البلدة بالقرب من نقطة الجيش وتسليمهما الى الاجهزة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقهما.
Advertisement
يذكر ان السيارة عائدة لاحد المواطنين من بلدة البيرة في عكار.
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ظهورها معه بلقطات حميمة.. داليدا خليل تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن عمرو دياب
Lebanon 24
بعد ظهورها معه بلقطات حميمة.. داليدا خليل تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن عمرو دياب
01:16 | 2023-08-07
07/08/2023 01:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهزّ هدوء عين الحلوة.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
انفجار يهزّ هدوء عين الحلوة.. اليكم ما جرى
15:15 | 2023-08-06
06/08/2023 03:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
07/08/2023 12:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء ولديها مواصفات ملكة جمال.. تعرفوا إلى "نورهان" ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق (صور)
Lebanon 24
شقراء ولديها مواصفات ملكة جمال.. تعرفوا إلى "نورهان" ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق (صور)
02:57 | 2023-08-07
07/08/2023 02:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ هوت شورت".. نادين الراسي بنحافة زائدة والجمهور قلق شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بـ هوت شورت".. نادين الراسي بنحافة زائدة والجمهور قلق شاهدوا كيف بدت (صورة)
00:50 | 2023-08-07
07/08/2023 12:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:57 | 2023-08-07
جلسة في السرايا لاستكمال درس موازنة 2023.. ميقاتي: معطيات الاجهزة الامنية لا تدل على اي وضع امني استثنائي
12:44 | 2023-08-07
وزيرٌ يُطمئن اللبنانيين: البلد بخير
12:36 | 2023-08-07
خبرٌ مهمٌّ عن "صيرفة" والرواتب.. هذا ما قد يحصل
12:25 | 2023-08-07
لحظةٌ مروّعة في عكار.. قتيل و 3 جرحى بحادثةٍ مأسوية!
12:09 | 2023-08-07
وفدٌ من "المردة" يزور "الوطنيين الأحرار".. فرنجية: المدخل للحل هو انتخاب رئيس سيادي
11:12 | 2023-08-07
نداءٌ عاجل بشأن الخبز.. ماذا قال أحد النقابيين؟
فيديو
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
07/08/2023 19:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
07/08/2023 19:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
00:22 | 2023-08-05
07/08/2023 19:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24