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لبنان

تذرعا بشراء السيارة وخلال الفحص قاما بسرقتها.. هذا ما حصل في جب جنين

Lebanon 24
07-08-2023 | 10:17
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تمكن عدد من الاهالي في بلدة جب جنين العكارية من إلقاء القبض على شخصين اثناء محاولتهما الفرار بسيارة من نوع "رابيد" والاعتداء على صاحيها خلال فحصها بحجة شرائها. حيث تم تعقبهما وتوقيفهما في البلدة بالقرب من نقطة الجيش وتسليمهما الى الاجهزة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقهما. 
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يذكر ان السيارة عائدة لاحد المواطنين من بلدة البيرة في عكار.
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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