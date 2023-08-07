تذرعا بشراء السيارة وخلال الفحص قاما بسرقتها.. هذا ما حصل في جب جنين

Advertisement

تمكن عدد من الاهالي في بلدة جب جنين العكارية من إلقاء القبض على شخصين اثناء محاولتهما الفرار بسيارة من نوع "رابيد" والاعتداء على صاحيها خلال فحصها بحجة شرائها. حيث تم تعقبهما وتوقيفهما في البلدة بالقرب من نقطة الجيش وتسليمهما الى الاجهزة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقهما.يذكر ان السيارة عائدة لاحد المواطنين من بلدة البيرة في عكار.