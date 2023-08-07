محافظ البقاع تابع الحريق داخل مكبي النفايات في قب الياس وجب جنين

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يتابع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة منذ الصباح مسألة الحريق داخل مكبي النفايات في بلدتي قب الياس وجب جنين.وكان قد حصل تواصل صباحا بين كل من وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين وبين محافظ البقاع، بحيث جرى التوافق على ضرورة معالجة مسألة حرق النفايات وضررها على البيئة وعلى الصحة.كما تواصل محافظ البقاع مع كل من قائمقام البقاع الغريي وسام نسبيه ومع المدير الاقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، ومع رئيس بلدية قب الياس جهاد المعلم، لاطفاء حريق المكبين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعرفة الاسباب وراء الحريق