"تجمع الاطباء" استنكر الاعتداء على الدكتور سعيد شعبان

استنكرت لجنة حقوق الانسان في تجمع الاطباء في لبنان، "الاعتداء السافر الذي تعرض له الزميل الدكتور سعيد شعبان في صيدا".



واشاد التجمع في بيان "بسرعة توقيف المعتدين على الزميل شعبان"، ودعا الى "انزال اقصى العقوبات بحقهم"، كما طالب في الإسراع ، بطرح موضوع حصانة الطبيب، وضرورة اقراره عاجلا في البرلمان، لتأمين حماية الطبيب وضمان سلامته خلال ممارسة مهنته الإنسانية النبيلة.

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وأشار الى "سلسلة من الاعتداءات التي طالت في الفترة الاخيرة، أطباء وممرضين ومستشفيات و صيادلة"، معتبرا ان "هذه الاعتداءات المدانة والمرفوضة، إنما تطال الجسم الصحي بكامله الذي لن يكون مكسر عصا لأحد".



وشدد على "ضرورة ان يبقى الجسم الطبي والصحي موحدا ومتضامنا مع نفسه، وملتفا حول هيئاته النقابية".

