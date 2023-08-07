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لبنان

البزري بحث وممثل "حماس" في تثبيت وقف إطلاق النار في عين الحلوة

Lebanon 24
07-08-2023 | 09:00
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 إستقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، ممثل حركة "حماس" في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي على رأس وفد ضم، الدكتور أيمن شناعة، جهاد طه، أبو أحمد فضل وعبد المجيد عوض، في حضور رئيس تجمع "المؤسسات الأهلية" في صيدا ماجد حمتو والشيخ محي الدين عنتر.
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وتم خلال اللقاء استعراض الأحداث الأمنية الأخيرة في مخيم عين الحلوة ومنطقة التعمير، والتي أدّت إلى تشريد العائلات وتدمير الممتلكات وتعطيل الحركة الإقتصادية في المدينة ومحيطها.

وشكر الوفد للبزري "مواقفه وجهوده التي بُذلت من أجل وقف إطلاق النار وتثبيته وحماية الأهالي والمدينة والتعمير والمخيم من تداعيات هذه الأحداث".

بدوره أكد البزري للوفد "ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار من أجل العودة الآمنة للأهالي إلى منازلهم وأعمالهم، والتعويض على من تضرر جراء هذه الإشتباكات".
 
 
وشدد على "أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات اللبنانية والفلسطينية على حد سواء لتثبيت وقف اطلاق النار ومنع تكرار هذه الأحداث المؤسفة ومعالجة أسبابها".
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