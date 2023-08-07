اسامة سعد التقى وفداً من "حماس": لتثبيت وقف اطلاق النار في عين الحلوة

التقى الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا، وفدا من حركة "حماس" برئاسة ممثلها في لبنان أحمد عبد الهادي، وضم، رياض طه، أيمن شناعة، وعبد المجيد عوض، وفضل طه، في حضور عضو الأمانة السياسية في التنظيم ناصيف عيسى" ابو جمال".

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وتناول اللقاء، الوضع في المخيمات الفلسطينية في لبنان، لا سيما مخيم عين الحلوة بعد الاحداث الأخيرة التي حصلت فيه.

وشكر الوفد لسعد "مواقفه الثابتة والدائمة بالوقوف الى جانب الإخوة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، لا سيما جهوده التي بذلها اخيرا خلال الاشتباكات الأخيرة في المخيم من اجل التوصل لوقف اطلاق النار".



بدوره اكد سعد "أهمية تثبيت وقف اطلاق النار والتعاون بين الجميع من أجل ذلك وضرورة انجاز التحقيق في جريمة اغتيال اللواء العرموشي ورفاقه بسرعة وتسليم الجناة الى السلطات اللبنانية"، مشددا على "أهمية التعويض على المتضررين من الاشتباكات ان كانوا من الفلسطينيين او اللبنانيين"، وعلى "أهمية التنسيق بين الجهات اللبنانية والفلسطينية من أجل تنفيذ هذه الغاية وعبر آلية واضحة".