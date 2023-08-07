Advertisement

لبنان

نداءٌ عاجل بشأن الخبز.. ماذا قال أحد النقابيين؟

Lebanon 24
07-08-2023 | 11:12
A-
A+
Doc-P-1095344-638270305953824965.jpg
Doc-P-1095344-638270305953824965.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور في بيان، "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الإقتصاد أمين سلام، بالإسراع في إصدار البطاقة التمويلية للخبز للمواطنين اللبنانيين الأكثر حاجة وتضرراً من الأزمة الاقتصادية والمالية".
Advertisement
ورأى سرور أنّ هذه الخطوة تساهم في الحفاظ على قرض البنك الدّولي المُقدّر بـ150 مليون دولار، مؤكداً ضرورة الحفاظ على دعم الخبز من خلال ذاك القرض، وقال: "يجب إصدار تلك البطاقة كي لا يصبح المواطن المحتاج أمام خيار شراء الخبز بلا دعم، كما حصل معه بالاستشفاء والدواء والمحروقات والكهرباء".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:52 | 2023-08-07
15:46 | 2023-08-07
15:32 | 2023-08-07
14:56 | 2023-08-07
14:39 | 2023-08-07
14:22 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24