نداءٌ عاجل بشأن الخبز.. ماذا قال أحد النقابيين؟

طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور في بيان، "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الإقتصاد أمين سلام، بالإسراع في إصدار البطاقة التمويلية للخبز للمواطنين اللبنانيين الأكثر حاجة وتضرراً من الأزمة الاقتصادية والمالية".

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