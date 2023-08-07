لحظةٌ مروّعة في عكار.. قتيل و 3 جرحى بحادثةٍ مأسوية!

أفادت غرفة "التحكم المروري" عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين نتيجة حادث تصادمٍ بين سيارة وفان على أوتوستراد العبوديّة - قضاء عكار.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وعملت على تسيير حركة المرور وسط الزحمة الخانقة.