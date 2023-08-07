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لبنان

لحظةٌ مروّعة في عكار.. قتيل و 3 جرحى بحادثةٍ مأسوية!

Lebanon 24
07-08-2023 | 12:25
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين نتيجة حادث تصادمٍ بين سيارة وفان على أوتوستراد العبوديّة - قضاء عكار.
 
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وعملت على تسيير حركة المرور وسط الزحمة الخانقة.
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