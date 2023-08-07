خبرٌ مهمٌّ عن "صيرفة" والرواتب.. هذا ما قد يحصل

قالت مصادر ناشطة في القطاع المالي لـ"لبنان24" إنّ مسألة دفع الرواتب أواخر شهر آب قد تأخذ طريقها للحل من خلال وسائل عديدة وهي على النحو التالي:

1- مبادرة الدولة إلى تحويل الرواتب بالليرة مع الزيادات كاملة من دون نقصان لجميع الموظفين من دون إستثناء.

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2- إمكانية تفعيل منصة "صيرفة" لهذا الشهر قد تكون واردة من خلال الإتفاق مع المصارف ومصرف لبنان واستخدام دولارات جرى دفعها للمصارف مُسبقاً لاستخدامها عبر المنصّة، ما يعني أنّ جزءاً من الرواتب قد يُدفع بالدولار في حال تم الإتفاق على ذلك.

3- تعويض الدولة للفرق بين سعر السوق وسعر صيرفة ودفعه للموظفين بالليرة اللبنانية، ما يعني حصول إضافات على الرواتب.

ورأت المصادر أن هذه الحلول ممكنة وفعلية في حال لم تكن هناك قدرة على إستخدام دولارات من البنك المركزي الذي يعيش حالياً نمطاً جديداً من العمل، موضحة أنَّ اعتماد أي اقتراحات تحفيزية بإمكانها أن تساهم في سحب فتيل التوتر الذي قد يحصلُ في أوساط الموظفين بسبب توقف "صيرفة".