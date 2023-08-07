وزيرٌ يُطمئن اللبنانيين: البلد بخير

أكّد وزير السّياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار في حديث عبر "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ "لبنان والسياحة بخير"، وقال: "من حق أي بلد اتخاذ ما يراه مناسباً لرعاياه، لكن الأمن مستتب والبلد بخير والموسم السياحي بخير".

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وعلى هامش مشاركته في حفل إطلاق تطبيق "تكرم" وحملة "تكرم عينك يا لبنان"، أضاف نصار في حديثه: " فلنكن ايجابيين وخصوصاً في الاعلام".