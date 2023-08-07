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لبنان

عن تعرفة الانترنت الجديدة.. تصريحٌ من وزير الإتصالات

Lebanon 24
07-08-2023 | 13:00
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أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، عند سؤاله عن تعرفة الاتصالات الثابتة والإنترنت، الى أن "تسعيرة اليوم هي 30% ممّا كانت عليه عام 2018، علمًا أنّ مصاريفنا بالدولار باستثناء الرواتب". 
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ولفت في حديث لـmtv الى أنه "من المهم أن تسمح لنا "المالية" عبر قانون الموازنة باستخدام الأموال لنقوم بالصيانة المطلوبة".


كما أكد أن "موافقة الصين على هبة بقيمة 8.5 مليون دولار لتركيب طاقة شمسية ستوفّر من مصروفنا".
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