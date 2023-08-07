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لبنان

تحذيرٌ يخصُّ الدواء في لبنان.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
07-08-2023 | 13:02
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تمنى نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان جوزيف غريب، "تحييد موضوع الدواء عن التجاذبات الحالية الحاصلة في موضوع تمويل الاستيراد ونفقات الدولة".
 
ودعا غريب في بيان، اليوم الإثنين، إلى "تأمين العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد الدواء عبر استعمال السحوبات الخاصة، خصوصاً بعد أن تمت الموافقة على هذا التدبير في مجلس الوزراء سابقاً، وكون المبلغ المطلوب لتأمين الدواء ضئيل جداً"، مشدداً على أن "انعكاسات انقطاع الدواء أو تداعيات أي أزمة دواء جديدة ستكون خطيرة جداً على المرضى، لا سيما من يعاني منهم من أمراض مستعصية ومزمنة".
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وختم: "نتمنى من جميع المعنيين التعاون لإيجاد حل لأزمة الإستيراد، وتفادي أي انقطاع أو أزمة دواء جديدة".
 
 
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