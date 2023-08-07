تحذيرٌ يخصُّ الدواء في لبنان.. ماذا فيه؟

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ودعا غريب في بيان، اليوم الإثنين، إلى "تأمين العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد الدواء عبر استعمال السحوبات الخاصة، خصوصاً بعد أن تمت الموافقة على هذا التدبير في مجلس الوزراء سابقاً، وكون المبلغ المطلوب لتأمين الدواء ضئيل جداً"، مشدداً على أن "انعكاسات انقطاع الدواء أو تداعيات أي أزمة دواء جديدة ستكون خطيرة جداً على المرضى، لا سيما من يعاني منهم من أمراض مستعصية ومزمنة".وختم: "نتمنى من جميع المعنيين التعاون لإيجاد حل لأزمة الإستيراد، وتفادي أي انقطاع أو أزمة دواء جديدة".