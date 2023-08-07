Advertisement

لبنان

كلامٌ مباشر.. قيادي في "فتح" يكشف هدف معارك "عين الحلوة"

Lebanon 24
07-08-2023 | 13:10
A-
A+
Doc-P-1095363-638270362537915876.jpeg
Doc-P-1095363-638270362537915876.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد الى أن "هناك جهات إقليمية وراء الأحداث الأخيرة في عين الحلوة"، مشيراً الى أن "نفس القوى منزعجة من الاتصالات القائمة بين لبنان وفلسطين لتثبيت الهدنة".
Advertisement



واعتبر الأحمد في حديث لـmtv، أن "هدف من أشعلوا المعارك أبعد من مخيم عين الحلوة والهدف الأمن اللبناني"، مؤكداً أن "الجانب الفلسطيني جاهز لتسليم السلاح للدولة لكن هناك مسبّبات تمنع ذلك حتى الآن".
 
 
وكان الأحمد قد التقى في وقت سابق اليوم، أمين "التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، بحضور سفير دولة فلسطين أشرف دبور، أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات وعضو الأمانة السياسية في التنظيم الشعبي ناصيف عيسى.

واستعرض اللقاء "الأوضاع في مخيم عين الحلوة والإجراءات لتثبيت وقف إطلاق النار، ومتابعة لجنة التحقيق المكلفة الكشف عن المتورطين في جريمة اغتيال اللواء الشهيد ابو اشرف العرموشي ورفاقه وعبد الرحمن فرهود عملها وانجاز مهمتها في أسرع وقت ممكن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:52 | 2023-08-07
15:46 | 2023-08-07
15:32 | 2023-08-07
14:56 | 2023-08-07
14:39 | 2023-08-07
14:22 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24